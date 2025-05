Tragédia na BR-262: Acidente deixa três mortos da mesma família

Uma tragédia abalou moradores de Timóteo na tarde de segunda-feira (12), quando um grave acidente no km 75 da BR-262, em Matipó tirou a vida de três pessoas da mesma família. Entre as vítimas está um bebê de apenas um ano e onze meses.

A família, residente no bairro Bromélias, em Timóteo, seguia viagem em um Chevrolet Onix quando o veículo se envolveu em uma colisão com um caminhão Volvo, que tracionava uma carreta baú refrigerada, e um Volkswagen Voyage. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atenderam à ocorrência.

No local do acidente, foi constatado o óbito de Núbia Rodrigues Santos, de 42 anos, de seu filho Rafael Santos Brandão, de 1 ano e 11 meses, e de Maria das Dores Rodrigues, de 81 anos. Uma quarta pessoa que também estava no Onix foi socorrida em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Manhuaçu, sendo intubada e encaminhada ao hospital.

O motorista do Onix foi atendido por uma equipe da Secretaria de Saúde de Matipó. Já um passageiro que ocupava o banco da frente sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a PRF, havia seis pessoas no carro no momento da colisão, o que ultrapassa a lotação recomendada para o modelo.

O segundo carro envolvido, um Volkswagen Voyage, tinha apenas o condutor, que foi socorrido com uma fratura em uma das costelas. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e não corre risco de vida.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e a dinâmica da colisão não foi oficialmente divulgada pela PRF até o momento. As circunstâncias em que o Onix, com excesso de passageiros, se envolveu no acidente também serão analisadas pela perícia.

A BR-262 ficou parcialmente interditada por algumas horas para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos, causando lentidão no trânsito da região.