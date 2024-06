Acontece hoje o lançamento do novo single de Cassius Klay e Fernando Marchetti

DA REDAÇÃO – “Tragam as Crianças Estelar”, título sugestivo para uma canção em tom de súplica e de presságio. Pop/Rock mineiro com instrumental minimalista, letra, melodia e harmonia envolventes com nítida influência do Clube da Esquina e de George Harrison. O lançamento da nova música de Cassius Klay e Fernando Marchetti acontece nesta sexta-feira (21).

A DUPLA

Devem ser mesmo ótimas as lembranças que Cassius Klay e Fernando Marchetti carregam de quando participaram do álbum “…E a gente sonhando”, lançado em 2010 por Milton Nascimento (Produção de Milton e Marco Elízeo), contendo canções inéditas, um lançamento muito aguardado pelo grande público de Milton. Fernando e Cassius fizeram parte do coro e Fernando ainda gravou bateria em 4 faixas do álbum que virou turnê (2010/2011).

Ambos acompanharam o lendário artista pelos palcos das principais capitais do país.

“Gravar bateria no álbum do Bituca e excursionar com ele foi o ápice, jamais eu sonharia que isso poderia de fato acontecer e aconteceu” disse Fernando, por sua vez Cassius Klay completa “poxa, toda essa turma reunida com Bituca, ele que abriu portas para tanta gente espetacular resolveu abrir portas para a gente também, logo ele, o artista mais emocionante da Terra”.

Ainda antes disso, Cassius Klay e Fernando Marchetti já integravam o Änïmä Minas, grupo formado por 14 músicos em Três Pontas-MG, inicialmente criado para apresentar canções de Bituca (apelido de Milton) durante o lançamento de sua biografia “Travessia – A vida de Milton Nascimento” (Maria Dolores, Record, 2007).

Muitas vezes essa dupla costumava tocar no lendário “Bar da Índia” (que pertencia a cantora India Tiso, filha do maestro Wagner Tiso), na cidade de Três Pontas-MG.

CASSIUS KLAY

Cassius Klay, natural de Belo Horizonte-MG, é cantor, compositor e produtor musical, além de ter se especializado na slide-guitar (cano de metal ou fibra de vidro que alguns guitarristas utilizam).

Com um álbum, “Real ou Irreal” lançado e vários singles, vem se destacando nos últimos anos por ter conseguido emplacar canções de sua autoria em mais de 350 emissoras de Rádio pelo Brasil, os principais Hits são “Clara Loucura”, “O Colar de Bárbara”, “Paraíso que Sonhei” e “Bem me quer, Mal me quer”, as três últimas com os grupos Compasso Lunnar e Ark2, respectivamente e por fim com Heitor Branquinho.

Há 25 anos que Cassius Klay está conectado com a cidade de Três Pontas, segundo ele, o próprio Milton Nascimento exclamou certa vez que Cassius seria sim um cidadão trespontano!

Em partes essa conexão se deve a ação de seu amigo Felipe Kuringa (Ark2, O Bando), que sempre o levava para Três Pontas, o incluindo nos movimentos musicais da cidade. Certamente muitas sementes e parcerias germinaram!

Dentre outros Cassius traz influências de George Harrison, Milton Nascimento, Lô Borges, The Beatles, Clube da Esquina, Dave Mason e Skank.

FERNANDO MARCHETTI

Fernando Marchetti é natural de Três Pontas-MG. Cantor, compositor, baterista e multi-instrumentista que em oportunidades distintas subiu ao palco com Telo Borges, Wilson Sideral, Fredera, Leoni e outros grandes talentos da Música Popular Brasileira. Ele traz influências de Milton Nascimento, Lô Borges, Clube da Esquina, Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, isso só para citar alguns.

Fernando é formado em Música pelo UNIS, além de ser diretor e professor na Escola de Música Pró-Arte, em sua cidade natal, foi também por mais de uma década baterista do Ummagumma – The Brazilian Pink Floyd.

Fernando é integrante do supergrupo mineiro, Compasso Lunnar, grupo citado acima – vale destacar o belíssimo videoclipe da canção “O Colar de Bárbara”, feito por Andi, em colaboração com Jean Francisco.

Nos últimos anos Fernando vem se apresentando ao lado de Adriano Kamy, com quem tem vínculo musical desde os tempos de escola.

Adriano Kamy inclusive já lançou uma canção composta em parceria com Cassius Klay (“Pegadas que deixei”).

TRAGAM AS CRIANÇAS ESTELAR

Com o sugestivo título “Tragam as Crianças Estelar” (Paraíso que Sonhei Records), e sendo uma composição de ambos os artistas, Cassius Klay se recorda “Eu e Fernando já tínhamos composto juntos ‘Avoar, Ventou’, canção que inclusive o Compasso Lunnar apresentou em seus shows e então nós compusemos na sequência essa segunda música, “Tragam as Crianças Estelar”, foi feita a quatro mãos e naturalmente ela veio nascendo cheia de esperança em novos tempos, mas a canção traz uma solução drástica para os problemas que assolam o planeta”, por isso a letra declama sobre a chegada e o arrebatamento intervencionista através da pureza dos seres de outros planetas, claro os autores aqui se referem aos irmãos-intergalácticos que são “de boa índole” – ainda bem!

“Help” dos Beatles, como exemplo também era uma súplica, um pedido de socorro, as vezes precisamos de canções assim, quando certas coisas parecem não ter solução” ainda se recorda Csssius.

“Tragam as Crianças Estelar”, é uma linda música que traz ecos de Clube da Esquina e George Harrison em sua atmosfera sonora, a faixa foi gravada em 5 estúdios de Belo Horizonte, Três Pontas e Poços de Caldas-MG.

Ela apresenta, vocal principal, slide-guitar e vários b.vocals feitos por Cassius que é o produtor do lançamento, além de ele mesmo ter mixado e masterizado a obra, sobre sua guitarra disse “eu não consigo pensar em guitarra sem a slide, fico procurando na canção espaços para ela se encaixar e aqui mais uma vez a slide-guitar apareceu, como sempre estou na vibe da fase solo do George Harrison”.

Fernando gravou a bateria, fez a guitarra base, o solo de guitarra e um dos b.vocals. “Quando eu estava tocando a guitarra eu já conseguia ouvir a bateria que eu iria gravar na minha cabeça bem como o solo de guitarra também, foram surgindo várias ideias diferentes ao mesmo tempo”, lembrou Fernando Marchetti.

O baixo foi gravado por Guilherme Cabral (Poços de Caldas), velho amigo e parceiro musical de Cassius Klay.

“Aqui só sai música feita com o coração, o pensamento é tentar sempre fazer algo bonito e relevante”, categoriza assim Cassius Klay

SERVIÇO

Single ‘Tragam as Crianças Estelar’ – Cassius Klay, Fernando Marchetti

Quando: 21 de junho (sexta)

Onde: todas plataformas digitais Spotify: Cassius Klay / Fernando Marchetti

Selo: Paraíso que Sonhei Records