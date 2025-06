TRÁFICO INTERROMPIDO

Homem que cumpria prisão domiciliar é preso com 180 pedras de crack

BOM JESUS DO GALHO — Um homem foi preso na tarde de sábado (21) por tráfico de drogas durante operação da Polícia Militar em Bom Jesus do Galho. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e um celular.

A Polícia Militar realizava uma operação de fiscalização de motocicletas quando recebeu a denúncia de que um indivíduo estaria saindo de Caratinga em uma motocicleta Honda CB300R, azul, transportando drogas com destino à Rua Levi Caetano de Souza, no bairro Raul Soares.

Diante das informações, as equipes montaram um cerco na Rua JK. Ao perceber a presença policial, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, colidindo com outra motocicleta e causando a queda de ambos.

Durante a abordagem, os militares localizaram, dentro da jaqueta do suspeito, uma sacola contendo: 180 pedras de crack embaladas para comercialização, uma barra pequena de maconha prensada, R$ 25 em dinheiro e um aparelho celular

Na consulta ao sistema informatizado, foi constatado que o autor não possuía habilitação e utilizava a motocicleta para o tráfico de drogas. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

De acordo com a PM, o homem é egresso do sistema prisional, cumpre prisão domiciliar e possui diversas denúncias por envolvimento com o tráfico na região.

Ele foi preso e conduzido ao Plantão Digital da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga, junto com o material apreendido.