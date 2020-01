TRÁFICO DE AVES

PRF resgata em João Monlevade araras que viriam para Caratinga

JOÃO MONLEVADE – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 43 araras na BR-381, em João Monlevade, no final da tarde desta quinta-feira (09), no km 307 da BR-381. As aves silvestres das espécies Canindé e Jandaias Mineiras estavam escondidas dentro de caixas no porta-malas de um Versa. Também foram apreendidas 126 anilhas falsificadas.

Durante a fiscalização dos elementos obrigatórios, os policiais desconfiaram do som vindo do veículo e solicitaram a abertura do bagageiro. No compartimento, eles encontraram os animais que estavam sendo traficados em condições precárias e com sinais de maus-tratos.

O motorista, um homem de 47 anos, e o passageiro, de 23 anos, confessaram o transporte ilegal. Eles informaram que foram contratados para levar os animais de Sete Lagoas para Caratinga.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada e realizou o encaminhamento das aves para o Ibama. O veículo e os dois detidos foram levados para a Polícia Civil, em João Monlevade.

Fonte: O Popular/João Monlevade