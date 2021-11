Trabalhos periciais continuarão neste sábado (6)

Às 21h desta sexta-feira (5), a Polícia Civil concedeu entrevista à imprensa. Os corpos ainda estavam sendo necropsiados para, em seguida, ser encaminhados para a funerária. A previsão da PC era de que até a meia-noite deste sábado (6), os trabalhos já teriam sido concluídos.

O delegado Ivan Sales iniciou afirmando que a Polícia Civil lamenta profundamente o trágico acidente e presta sua homenagem a todos os fãs da cantora Marília Mendonça, aos familiares dela e dos demais ocupantes da aeronave. “Nossos sentimentos. Tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento do acidente, a equipe se encaminhou imediatamente para o local do acidente. Cuidamos de fazer a preservação do local e tão logo houve liberação por parte da equipe de resgate dos corpos, a Polícia Civil acionou o serviço de funerária e fez a escolta dos corpos até o IML”.

Conforme o delegado, outra preocupação foi que os trabalhos fossem realizados com o maior sigilo e cuidado, bem como assistência a advogados e familiares da cantora. “Foram feitos os trabalhos periciais no local que continuam amanhã (hoje). Compete à Polícia Civil acionar o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o que já foi realizado. Uma equipe virá em deslocamento do Rio de Janeiro e chegará neste sábado na parte da manhã. A equipe da Polícia Civil irá recepciona-los, juntamente com um perito de plantão e os trabalhos periciais continuarão. O local está preservado e, pretendemos, no prazo legal, que os laudos fiquem prontos e a gente consiga esclarecer a causa desse trágico acidente”.

Ivan também frisou que durante os trabalhos de necrópsia foram colhidos materiais, como é feito de praxe, que seriam encaminhados às 5h deste sábado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. “Para que as análises sejam feitas de forma célere, contribuindo assim para a elucidação desse acidente. A Polícia Civil lamenta o trágico acidente, estamos dando todo o apoio, em contato com advogados com advogados e empresa da cantora, prestando auxílio para que neste momento tão trágico, pelo menos tenham conforto de que o trabalho está sendo realizado de forma eficiente”.

O médico legista Pedro Coelho deu mais detalhes dos trabalhos realizados no IML de Caratinga. Os corpos começaram a chegar por volta de 18h30. “Temos a equipe com os auxiliares de necrópsia, um total de três legistas em trabalho”. Ele destacou que até o horário em que a entrevista foi concedida, às 21h, a equipe ainda não havia realizado nem a metade dos trabalhos, por isso ainda não era possível afirmar a causa morte para todos os ocupantes. “Foi um acidente com uma energia cinética de grande impacto, que causou diversos traumas nos ocupantes da aeronave. Num primeiro momento não é possível identificar uma causa principal, mas, costumamos dizer que possam ser diversas causas que ocasionaram a morte dos ocupantes. São diversas lesões possivelmente letais, que não conseguimos definir a ordem delas, provavelmente pelo lapso temporal da necrópsia do acidente, do trauma. Vamos colher exames, temos o IML de Belo Horizonte dando todo suporte pra gente”.

Até o final dessa edição, o IML trabalhava para fazer a identificação e registro de todos os corpos para liberação dos corpos para os familiares.