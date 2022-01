Trabalhos na Ilha do Rio Doce

CARATINGA – Um dos locais mais atingidos com as fortes chuvas do início do ano foi a Ilha do Rio Doce. Centenas de famílias ficaram desalojadas durante dias. Desde então, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estão realizando atendimentos técnicos através de assistentes sociais e psicólogos e ofertando água e comida para os moradores.

Nessa sexta-feira (21), cerca de 20 funcionários realizaram a distribuição de cestas básicas e kits de limpeza para as famílias, através de uma parceria com a Cenibra. Além disso, assistentes sociais fizeram a atualização do Cadastro Único dos moradores, que é a porta de entrada para vários benefícios sociais, como Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Copasa, ID Jovem, entre outros.

“A administração seguirá trabalhando e não medirá esforços para sanar os danos causados pelas chuvas’, informa a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga.