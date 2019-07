Trabalho de prevenção é destaque na saúde em Ubaporanga

UBAPORANGA – A Secretaria de Saúde em Ubaporanga vem realizando, através do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), um trabalho de prevenção. De acordo com a secretaria de Saúde, Kênia Fernanda Azevedo, o programa foi reativado em 2018 e desde então os resultados são positivos. “Desde a reativação do programa, temos colhido frutos maravilhosos. A equipe de trabalho é muito empenhada e com isso os resultados são satisfatórios”, disse a secretária.

Segundo a coordenadora do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), Adriana de Lourdes Lopes, o programa conta com uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, farmacêutica e nutricionista, cujo objetivo é trabalhar em apoio às Estratégias de Saúde da Família, a fim de estreitar o vínculo entre os usuários e o SUS (Sistema Único de Saúde).

Ainda de acordo com a coordenadora, só esse ano já foram realizadas várias atividades como “Janeiro Branco”, em prol da valorização da saúde mental; técnicas de relaxamento aos profissionais da rede municipal de Educação; exposição itinerante sobre tabagismo; “Março Azul Marinho” para prevenção e diagnóstico do câncer colorretal; palestras do Programa Saúde na Escola; evento “Maio Roxo”; palestras com grupo de Alcoólicos Anônimos; passeata do “Maio Amarelo”; sessão de cinema com idosos; passeios com o grupo de saúde mental, além de palestras para gestantes, avaliação nutricional das crianças das creches, atendimentos domiciliares, entre outros.

“Todas essas atividades são muito importantes no trabalho de prevenção de doenças e conscientização de todos sobre assuntos bastante relevantes”, disse a coordenadora.

A secretária de Saúde informou que a partir desse mês de julho a equipe do NASF dará início a formação de mais dois grupos, sendo um de atividades físicas e outro de combate ao tabagismo, dentre outros projetos que serão realizados ao longo do ano.