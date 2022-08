Trabalhador rural morre ao cair de moto em ribanceira

INHAPIM – Sebastião Jarbas Faria, 45 anos, morreu depois de cair em uma ribanceira no córrego da Conceição, em Tabajara, distrito de Inhapim, nesta quinta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, o homem estava de moto a caminho de uma fazenda onde trabalhava, quando despencou na ribanceira, num local de difícil acesso. Ele foi encontrado já sem vida por moradores da região, que acionaram a polícia.

As causas do acidente são desconhecidas. A perícia esteve no local e identificou traumas na cabeça da vítima.

Após o trabalho da perícia, familiares e moradores da região resgataram o corpo com o auxílio de uma corda, depois levaram o homem até o distrito de Tabajara, onde o carro de uma funerária aguardava para encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim