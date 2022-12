Trabalhador morre ao ser atingido por raio na Zona Rural de Inhapim

Na tarde desta segunda-feira (12) um jovem identificado por Gleisson Dutra, 25 anos, morreu ao ser atingido por um raio em Macadame, zona rural de Inhapim e Leonardo Nunes ficou ferido.

Os dois prestavam serviços para uma empresa fornecedora de Internet de Dom Cavati e estavam próximos à torre, num local conhecido como Mangueira. Começou a chover forte na região, então os rapazes se abrigaram num cômodo para se protegerem da tempestade, mas acabaram sendo atingidos por um raio.

Gleisson, morador de Dom Cavati, morreu no local e Leonardo, morador do Taquaral, zona rural de Inhapim, foi socorrido com vida para o pronto socorro de Caratinga.

Leonardo gravou um vídeo pouco antes do ocorrido.

Rádio Clube

Vídeo feito momentos antes do jovem morrer