Trabalhador aluga cadeiras em fila de banco para complementar renda

Locador de itens para festa amarga crise: “A única opção que tive”

CARATINGA- O momento é de crise econômica, com a pandemia de coronavírus. Por isso, muitos profissionais estão precisando buscar novas formas de trabalhar para manter o seu sustento. É o caso de Sidnei Ferreira de Oliveira, que é locador de brinquedos, mesas e cadeiras para festas. Sem a realização de eventos, ele começou ontem com uma nova atividade.

Uma imensa fila contornava o calçadão ontem, para atendimento na Caixa, em busca do auxílio emergencial. O grande número de pessoas em pé chamou atenção de Sidnei, que decidiu alugar cadeiras para que o público pudesse esperar confortavelmente. “Está muito difícil, quando entro no meu depósito dá até vontade de chorar, está tudo parado. A única opção que tive foi seguir o que um colega meu fez na cidade dele, locar cadeiras na Caixa Econômica Federal para as pessoas sentarem e ficar mais à vontade. Não é que queremos ganhar lucro em cima disso, mas é a opção que tenho, está tudo parado. Tenho água, luz para pagar e outras despesas”.

Ele começou ontem, mas tem expectativa de que consiga complementar a renda chegando todos os dias cedo e aproveitando a grande movimentação no local. “Está devagar, mas está bom, pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Eu cheguei às 7h, as pessoas que alugam a cadeira ficam até a hora da entrada no banco, cobro o valor de R$ 2 que não pesa no bolso. Claro, que tem hora que não tem nem 10 centavos no bolso, mas, foi o preço mais acessível que consegui colocar”.

Outra medida que o trabalhador precisou implementar neste momento é uma promoção de aluguel de pula-pula. “Fica uma semana na casa do cliente por R$ 130. Para se ter uma ideia, costumamos alugar por R$ 100 para ficar um final de semana, estou tendo que fazer essa promoção para arcar com meus compromissos”.

Contatos com Sidnei Ferreira podem ser realizados por meio do fixo 3321-4856 ou 9974-4028 (WhatsApp).