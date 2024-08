62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga é campeão da etapa Bronze, modalidade futebol de campo

DA REDAÇÃO- O 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga celebra o título de campeão da etapa Bronze no Torneio Malha de Ouro, na modalidade futebol de campo.

A Polícia Militar com o objetivo de melhorar a saúde física e mental dos militares, aumentar a produtividade, reduzir o absenteísmo, desenvolver habilidades sociais, bem como o fortalecer o trabalho em equipe e da sensação de pertencimento, promoveu o Torneio Malha de Ouro.

O Torneio envolve equipes de todas as Unidades Militares do Estado, divididas por macrorregiões com disputas em três etapas, sendo: primeira etapa (bronze) – torneio classificatório regional; segunda etapa (prata) – torneio classificatório por macrorregião e terceira etapa (ouro) – competições finais em Belo Horizonte.

A equipe do 62º BPM, após se classificar na fase de grupos em jogos contra o 11º BPM de Manhuaçu e a 21ª Cia PM Ind de Ponte Nova, jogou a semifinal no dia 20 de agosto, no estádio Ipatingão, contra a equipe do 14º BPM de Ipatinga e venceu a disputa, classificando-se para a final da primeira etapa (bronze).

A final foi realizada no dia 27 de agosto, no estádio Ipatingão contra a equipe do 26º BPM de Itabira. O 62° BPM venceu a equipe por 3×0.

A equipe do 62º BPM conta em seu elenco com militares da ativa e veterano. Com a vitória, os atletas vão representar a 12ª RPM de Ipatinga, na segunda etapa (prata), com disputas contra equipes das Regiões de Polícia Militar de Governador Valadares e Teófilo Otoni buscando a classificação para a última etapa (ouro) na capital de Minas Gerais.