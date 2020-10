Torneio Futsal: Bola volta a rolar no Sindicomerciários

CARATINGA – Depois de longos seis meses de paralisação em razão da pandemia da covid-19, finalmente uma boa notícia para as equipes que estão disputando o 4º Torneio Sindicomerciários de Futsal. A competição foi paralisada em sua segunda rodada por conta do fechamento de todas as atividades que proibiam aglomerações. A tradicional competição promovida pelo Sindicato dos Comerciários de Caratinga, é realizada no começo do ano com término acontecendo sempre no dia 1º de Maio, o dia do trabalho. Tendo a coordenação do desportista Hercules Maximiliano, este ano o torneio tem como tema os 25 anos do jornal Diário de Caratinga. Porém, por estarmos vivendo um ano atípico, toda a programação prevista sofreu alterações.

O retorno dos jogos se dará neste sábado (17) no Caratinga Tênis Clube o CTC a partir das 13h30 com quatro jogos. A rodada prosseguirá com mais oito partidas no domingo (18). Dos 25 times que iniciaram o torneio, apenas o Café Paula Maciel decidiu por não retornar. A empresa agradeceu o convite, se diz muito satisfeita com a organização e coordenação da competição, já declarou intensão de estar presente na próxima edição. Porém, em reunião, em comum acordo com os jogadores, acharam por bem não expor os “atletas/funcionários” a um risco mesmo que pequeno em razão de todas às medidas de segurança que serão tomadas para continuidade do torneio.

Assim como aconteceu por todo o mundo e em todos os níveis, os jogos retornarão sem a alegria da presença de público. Além disso, número limitados de atletas que terá acesso a quadra de jogo, os intervalos das partidas serão maiores entre uma e outra para evitar aglomerações. Álcool em gel será disponibilizado para a higienização de todos os envolvidos nas partidas, além do uso obrigatório de máscara para quem não estiver jogando.

JOGOS

Sábado dia 17

13h30 – Hospital Nossa Senhora Auxiliadora x Paraíso da Borracha

14h30 – FUNEC/CASU x AECO

15h30 – Grupo Barbosa x Centro Automotivo Magalhães

16h30 – Signet x Casa Auxiliadora

Domingo dia 18

07h30 – Ferrobrás x Petisco e Mara

08h30 – Uni e Paz x Itaúna Embalagens

12h30 – DPC1 x Minas Contábil

13h30 – Super Cabo Multi x Supermercado do Irmão Praça

14h30 – DPC3 x Sup. Irmão da Raul Soares

15h30 – Real Básico x Paraíso da Borracha

16h30 – Signet x Mineirão Atacarejo

Rogério Silva