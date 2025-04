Torneio de Pinheiros de Minas valoriza atletas locais em edição exclusiva com jogadores do município

MARTINS SOARES – No último sábado (12), aconteceu mais uma edição do tradicional Torneio de Pinheiros de Minas. Desta vez, o evento contou exclusivamente com a participação de atletas do próprio município, em uma iniciativa que teve como objetivo principal valorizar os talentos locais.

A competição, que atraiu grande público ao longo do dia, teve a presença animada dos torcedores, que mais uma vez marcaram forte apoio aos times em campo. Ao todo, oito equipes participaram desta edição: Espraiado, Galácticos, Real Emerick, Tukson’s, Pinheiro, Unidos, Fanáticos e Francos.

O time da casa, Pinheiro, foi campeão ao vencer o Galácticos por 5 a 3. Edilson Júnior (Pinheiro) foi o artilheiro da competição com oito gols.

O evento teve o apoio do Grupo São Geraldo de Comunicação, da Secretaria de Esportes e da Prefeitura Municipal de Martins Soares, além do patrocínio de diversas empresas locais, entre elas: Mercado Central Martins Soares, Águia Atacadista, Agropec, Edilson,

Sicoob Credicaf, Supermil Supermercados, Roque Máquinas, Comercial Tigrão, Route Coffee e Kart Dois Irmãos.

Marcos José de Souza – (@marquinhosblackphone)