Torneio de Futsal Masculino de Fim de Ano de Pinheiro de Minas em Martins Soares

MARTINS SOARES – No último domingo (3), foi realizado no Poliesportivo Adão Silva Franco no Distrito de Pinheiro de Minas o Torneio de Futsal Masculino de Fim de Ano. O evento foi organizado pelos moradores Wanderson Pinduca e José Márcio Pereira e contou com o apoio da Prefeitura de Martins Soares, através da Secretaria de Esportes e funcionários do setor.

O evento contou com a participação de 12 equipes que se enfrentaram no formato “mata-mata”. Os participantes foram: Brahmaticos, Carne na Brasa, Córrego dos Batista, Estrela vermelha, Francos, Germano, Guerreiros, Inter Barça, Laranja da terra, Palmeirinha, Pinheiro e Seca litro.

Na final houve a disputa entre Palmeirinha, que sagrou-se campeã e a equipe do Francos, foi a vice-campeã. O goleiro menos vazado ficou com o Matheus Sereno e o artilheiro e jogador destaque foi Pedrinho, ambos jogadores do Palmeirinha.

O secretário de Esportes João Vitor destacou em seu comentário: “Gostaria de agradecer aos nossos amigos o Wanderson Pinduca e o Zé Márcio pela organização desse belíssimo torneio de fim de ano. Mais uma vez contando com o nosso apoio, reforçando que sempre poderão contar conosco para estarmos realizando as nossas atividades esportivas aqui em Pinheiro de Minas, em que a gente tem muito carinho, cuidado e respeito”.

Marcos José de Souza – Rádio Cidade FM 98.3/Portal Martins Soares Online