Top Spin Open revela talentos do tênis em Caratinga

CARATINGA- Foram oito dias de disputas intensas, muita emoção, competição e a paixão pelo esporte. O Esporte Clube Caratinga recebeu mais uma edição do Top Spin Open entre os dias 8 a 18 de maio, um dos torneios mais aguardados do calendário esportivo da cidade. Mais de 100 tenistas participaram da competição e destacaram a satisfação de jogar em Caratinga, reconhecida pela tradição e qualidade do evento.

O torneio é palco de revelação de novos talentos, como a pequena tenista Maria Fernanda, e também acompanha a evolução de atletas já experientes, como é o caso de Marcos Davi. De campeão da categoria infantil, ele se consagra, pela segunda vez, como número 1 da 4ª classe. “Desde pequeno treino e me preparo para disputar os torneios. É muita dedicação, esforço e o apoio fundamental do professor Israel, da escola de tênis Top Spin. Meu pai também me ajudou muito. Foram confrontos muito difíceis até conquistar essa taça maravilhosa da 4ª classe”, relatou o atleta, que agora se prepara para novos desafios e sonha em chegar à 1ª classe.

O torneio é organizado pelo professor Israel Araújo e conta com o apoio de empresas que acreditam no esporte como ferramenta de transformação. O organizador agradeceu o empenho dos patrocinadores e parceiros: Localiza, Clube Caratinga, Fly Now, Groohub, Laboratório Santa Mônica, Protect Saúde, Oceania, Rausch, RD Passagens Aéreas, Café Rio Preto, Grupo Uni Negócios, Point do Açaí, Lacort Uniformes, Super Cabo, Quality Fruit, Irmão Supermercados, Rede de Ensino Doctum, Mimo, Stillus, Super Canal, Recanto de Minas, Essenza Farma e Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Além de Caratinga, participaram do evento atletas vindos de Belo Horizonte, Governador Valadares, Manhuaçu, Piedade de Caratinga, Teófilo Otoni, Ipatinga, São Domingos das Dores e Inhapim.