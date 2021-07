Tomar 3 doses da vacina contra COVID-19 é crime!

Diante do registro, em alguns municípios, de pessoas que tomaram a 3º dose da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus, a Prefeitura de Caratinga ressalta que, além de trazer riscos para a saúde, tomar 3 doses do imunizante é crime e pode acarretar em pena de reclusão de 1 a 5 anos, e multa.

Em Caratinga, as equipes de saúde foram devidamente orientadas para evitar tal prática. Para isso, é feita análise do cartão de vacina e documentos de todo público-alvo, além disso, após a vacinação, o município faz o registro nominal no Sistema Nacional de Imunização.