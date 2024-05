Todos conhecem o lugar seguro

Estou pensando ainda no dia das mães.

Uma mulher grávida – dentro dela está um novo ser a crescer.

No útero da mãe esta nova criatura humana desfruta da maior felicidade, pois tem tudo o que é básico para a vida: calor, alimentação, proteção!

Não é difícil de imaginar que este novo ser – todos eles, no seu início – é uma criatura incrivelmente delicada, a mais sensível e suscetível que existe.

Na língua hebraica a palavra para o “útero materno” = réchem. Mas essa deriva de outra muito parecida – rácham.

Apenas uma vogal diferente entre as duas palavras – o “e” e o “a”.

E o significado é bastante parecido: RÁCHAM é AMOR TERNURA, COMPAIXÃO, e inclusive, MISERICÓRDIA.

O útero materno, para ser esse lugar seguro para o novo ser, libera naturalmente tal amor-ternura; ele tem aquela a capacidade de dar a quem é muitíssimo frágil, e a mãe suporta situações e dores que nós homens nem conseguimos imaginar – tudo sem esforço especial, durante a gestação inteira!!!

O mais interessante é que as duas palavras têm a mesma origem: o ventre materno é de fato um lugar de grande ternura, nutrição e proteção. Se não houvesse esse amor cheio de compaixão, VOCÊ E EU nunca teríamos chegado a este mundo!

Veja como na Bíblia a representação é ainda mais completa: rácham aponta/descreve o amor e a misericórdia de Deus, nosso criador.

Foi com essa visão de Deus que Jesus começou pregando, e nunca deixou de apontar para ela.

Isso ficou bem claro naquela noite em que um dos líderes teve um encontro velado com Jesus. O homem estava curioso – pois Jesus falava de Deus de forma diferente.

Mas o assunto era: Como posso também eu ter esse tipo de vida, essa alegria, essa paz, essa capacidade de ajudar os outros, mesmo em situações impossíveis?

A resposta que o Nicodemos recebeu foi um banho de água fria naquele fariseu acostumado ao culto das aparências que leva à hipocrisia: VOCÊ PRECISA NASCER DE NOVO!

Sem nascer de novo, ninguém entra no reino desse Deus cheio de amor!

Em outras palavras, é sendo escondido, guardado e nutrido por esse Deus que você vai nascer uma pessoa nova, capaz de amar, perdoar, ajudar aos outros, e etc.

Nicodemos não entendeu logo. Mas talvez você e eu podemos entender quando pensamos nas duas palavras, réchem e rácham.

Pois,

Não é na base de nosso maior esforço

Nem na base de uma disciplina impecável

Não é a partir de nós:

A criança recebe

A mãe dá toda a nutrição, a criança recebe e cresce

E, então, ela pode vir ao mundo.

Jesus falava desse Deus, que nos ama, isto é, do jeito “RÁCHAM” – dando, suprindo, não cobrando, perdoando, com muita ternura.

Um amor tão cheio de misericórdia que pode nos nutrir e fazer de uma pessoa amargurada, triste, sem autocontrole, sem esperança, uma nova criatura – um novo ser.

Podemos concluir com esse convite-desafio:

Que tal experimentar o lugar mais seguro, o ventre divino, o Deus vivo – o lugar de amor e de aceitação sem fim?

É isso que eu entendo ao ler Isaías 44:24:

Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que o formou desde o ventre:

Eu sou o Senhor que faço todas as coisas…

Onde existe segurança, onde podemos achar descanso de verdade?

Isso certamente nos faz lembrar do ventre de nossa mãe: do calor, do carinho, do suprimento que lá recebemos.

É isso que Deus oferece a cada um que o busca de coração.

Dois versículos antes, o 22, diz também:

Apaguei as suas transgressões como a névoa,

e os seus pecados, como a nuvem.

Volte-se para mim, porque eu o remi

[isto é, já paguei a sua dívida, você está livre].

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]