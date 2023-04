“Todo jogador sonha em disputar uma Série A”, diz o novo zagueiro do Fortaleza

O Fortaleza apresentou oficialmente um novo integrante do seu setor defensivo. Trata-se do zagueiro, Bernardo Schappo, que concedeu a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Leão do Pici ao lado do Executivo de Futebol, Sérgio Papellin, e pelo Assessor Executivo de Futebol, Marcelo Boeck.

Bastante motivo, o jogador não escondeu a expectativa em vestir a camisa do Fortaleza pela primeira vez. Afinal, o clube permitirá a sua estreia na elite do futebol nacional. “Todo jogador sonha em disputar uma Série A. A minha expectativa é fazer a melhor campanha da história do Fortaleza (na competição), por que não?”, declarou.

Além disso, ele exaltou a qualidade técnica dos seus companheiros de time e da comissão técnica. “O ano é muito comprido, são muitos jogos. Tenho certeza que temos uma equipe qualificada que pode brigar lá em cima (da tabela)”, finalizou.

De acordo com nota oficial do Fortaleza, Bernardo assumiu contrato até o final de 2026. Há duas semanas já integrado ao plantel do Leão do Pici, o defensor revelou que foi muito bem recebido pelos colegas, staff e comissão técnica. Portanto, ele adiantou que já se sente bastante adaptado ao novo clube.

Em relação à torcida, o atleta se mostrou muito impressionado por toda a festa promovida pela torcida tricolor logo após a conquista do inédito Pentacampeonato Cearense. Após a goleada aplicada na Copa do Brasil nesta semana, o Fortaleza vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série A. Sendo assim, Bernardo Schappo terá a oportunidade de realizar a sua primeira aparição na primeira divisão, caso seja da vontade da comissão técnica.

E, por acaso, você não tem vontade de se envolver ainda mais com o futebol brasileiro? Uma das maneiras mais inovadoras e interessantes é deixando os seus palpites nos seus jogos prediletos. Na Bet999, o usuário consegue apostar em jogos criptográficos, com jogos blockchain, jogos de mesa e jogos de cassino bitcoin. Além disso, a Bet999 está em conformidade com as autoridades de Curaçao, sendo legalmente autorizada a conduzir operações de jogo para todos os jogos e apostas.