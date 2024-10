Todas as UAIs que realizam prova eletrônica de legislação contam com detectores de metais para evitar fraudes

Serviço está disponível em 43 Unidades de atendimento Integrado, coordenadas pela Seplag-MG

DA REDAÇÃO – As 43 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais que realizam o serviço de prova eletrônica de legislação de trânsito contam com detectores de metais. A iniciativa, implementada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), busca garantir a integridade do processo de avaliação, combatendo fraudes e proporcionando mais tranquilidade aos candidatos.

Ao realizar a prova, os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devem retirar acessórios como adornos, relógios e celulares. A inspeção é feita antes da entrada na sala de exame, para evitar o uso de dispositivos eletrônicos na tentativa de fraudar o teste. Os detectores, que funcionam por meio de eletromagnetismo, emitem um alarme sonoro quando identificam a presença de metais.

“A adoção de medidas de segurança visa assegurar um ambiente seguro nas UAIs e resguardar a credibilidade das provas. Assim, o processo de avaliação fica justo e transparente”, destacou a diretora Central de Gestão das UAIs, Marina Kleinhappel.

Atualmente, as 43 UAIs têm capacidade de realizar, juntas, cerca de 70 mil provas de legislação por mês em Minas. O serviço é prestado somente com agendamento prévio, que deve ser feito pelo próprio cidadão nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG e aplicativo MG App.

A Seplag-MG também está ampliando a oferta do serviço em todas as regiões do estado. Atualmente, as provas de legislação são realizadas nas UAIs da capital, nas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e em outras 35 espalhadas pelo interior de Minas Gerais.

A UAI de Caratinga conta com este serviço e está localizada na avenida Tancredo Neves, 727 – José Moyses Nacif.