TJMG mantém condenação de ex-prefeito Marco Antônio e outros dois réus

Sentença se refere a caso de contratação direta de medicamentos. Da decisão, ainda cabe recurso para os tribunais superiores

CARATINGA– A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou a condenação do ex-prefeito Marco Antônio Ferraz Junqueira; a ex-secretária de Saúde, Sueli Amorim e o empresário Fábio Peixoto Roque, por contratação direta de medicamentos.

Em 1ª instância, eles foram condenados a três anos e seis meses de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de multa no valor de R$ 10.224,00 substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Na análise do recurso, em 2ª instância, a desembargadora Beatriz Pinheiro Caires reformou a sentença para apenas reduzir a pena de multa aplicada, para o valor de R$ 7.172,10. As demais condenações foram mantidas. Votaram de acordo os desembargadores Renato Martins Jacob e Matheus Chaves Jardim.

A DENÚNCIA

A denúncia apresentada pelo Ministério Público afirma que Marco Antônio e Sueli enquanto agentes públicos municipais, promoveram “ilegalmente, por meio de contratação direta”, entre os meses de janeiro a novembro de 2013, a aquisição de “quantidade vultosa” de medicamentos junto à pessoa jurídica Drogaria Soft Ltda – Drogamed, figurando como sócio-administrador o denunciado Fábio. Foi oferecida Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento ao erário.

O MP apurou que o ex-prefeito e a ex-secretária de Saúde, “utilizando-se de seus cargos, dentro da estrutura funcional, em conluio com o responsável legal pela pessoa jurídica da farmácia, articularam, ilegalmente, aquisições diretas, realizando 28 cotações de preços para 714 medicamentos, dos quais, para a quantidade de 703 fármacos, a Drogaria Soft ofereceu preços menores, perfazendo 98,46% do total orçado”.

Ao final, teriam sido efetivamente adquiridos junto à Drogaria Soft, 698 medicamentos, entre os meses de janeiro a novembro daquele ano, sendo que 153 medicamentos foram pagos com valores acima daqueles cotados pela empresa. Constatou-se ainda que 58 preços inseridos nas propostas da farmácia “estavam acima do máximo permitido para venda ao consumidor”, conforme Pesquisas dos Preços Máximos ao Consumidor, constantes no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

E que, considerando-se a “natureza varejista” da Drogaria Soft, o oferecimento de medicamentos em quantidade expressiva, a baixo custo, torna-se “pouco provável, se comparado à participação de empresa cuja natureza é atacadista”, contrariando-se a lógica de mercado.

A condenação se deu com base no artigo 89 da Lei 8.666/93, a chamada Lei das Licitações, que disciplina sobre “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.

ANÁLISE DO RECURSO

O sentenciado Fábio requereu absolvição, sustentando “inexistir provas” de que tenha concorrido para qualquer ilegalidade. Destacou que “não se beneficiou” da dispensa levada a efeito pelo Município, já que forneceu os fármacos quando a administração municipal “não conseguia nenhum outro fornecedor, em razão de débitos vencidos e não honrados”. Ressaltou estar a sua condenação fundada em “meras suposições”.

Marco Antônio e Sueli também pleiteiam a absolvição. Alegaram que o inquérito policial que alicerçou o oferecimento da denúncia foi instaurado em razão de “provocação de notório adversário político”. Salientaram que a condenação de ambos decorreu em razão de ocuparem os cargos de prefeito e secretária de Saúde, além da “ausência de comprovação” de terem agido com dolo específico, consistente na intenção de causar prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido de procedimento licitatório. Enfatizam, ainda a “inexistência de qualquer dano ao erário”.

Em sua análise, a relatora frisou que a responsabilização penal de Marco Antônio e Sueli foi correta, não se tratando de mera responsabilização objetiva. “Pois restou suficientemente comprovado que eles tinham conhecimento das irregularidades, com as quais concordaram, apesar do dever legal de ambos de zelar pela observância dos procedimentos próprios previstos na Lei de Licitações”.

Em relação ao acusado Fábio, a desembargadora frisou que ele tinha ciência das irregularidades. “A prova indica claramente que ele tinha conhecimento de que estava sendo beneficiado indevidamente”.

Ao final, a Turma concluiu que a sentença, ao condenar os réus, “não merece censura”. Contudo, a pena de multa imposta comporta reparos, embora a defesa dos acusados não tenha feito pedido algum nesse sentido.

Da decisão, ainda cabe recurso. Contudo, pela Lei da Ficha Limpa, Marco Antônio estaria inelegível pelo fato de ter condenação em segunda instância, conforme determina o artigo 1, letra ‘e’ da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990: “são inelegíveis os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena…”.