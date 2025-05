Título inédito para o futsal de Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO- A Etapa Microrregional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais aconteceu no município de Ipanema em duas datas neste ano, sendo de 28 de abril a 2 de maio para estudantes/atletas de 12 a 14 anos (módulo 1) e de 12 a 17 de maio para os estudantes/atletas de 15 a 17 anos (módulo 2).

Na primeira etapa – módulo 1, Piedade de Caratinga participou com equipes de futsal masculino e voleibol feminino conquistando a medalha de prata no futsal masculino. Já na segunda etapa – módulo 2, participaram com as equipes de basquete masculino, futsal masculino e voleibol feminino, conquistando a medalha de prata no basquete masculino e o título inédito para Piedade de Caratinga no futsal masculino vencendo na final a equipe de Caratinga.

As duas medalhas no futsal masculino são frutos de uma parceria entre a Escola Estadual Frei Carlos com a APEC – Associação Piedade Esporte Clube que desenvolve um projeto esportivo realizado há 10 anos em Piedade de Caratinga nas modalidades de futsal e futebol de campo com crianças e adolescentes comandadas pelo técnico Cristiano e em 2025 conta com 220 atletas atendidos no projeto.

Agora o desafio da equipe de futsal masculino módulo 2 é representar o município de Piedade de Caratinga a Etapa Regional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais que acontece em Governador Valadares entre os dias 23 a 29 de junho.