TIROTEIO EM FERVEDOURO

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas

FERVEDOURO – Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (28) em Fervedouro. A vítima fatal foi identificada como César de Paiva Valentim, de profissão açougueiro, que morreu ainda no local do crime.

De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram em um carro vermelho até a porta de uma padaria, localizada às margens da BR-116, nas proximidades da rodoviária, e efetuaram diversos disparos. As outras duas vítimas, que não tiveram suas identidades reveladas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e rapidamente levadas à Casa de Caridade de Carangola.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos baleados, e até o momento, ninguém foi preso em conexão com o crime. A matéria será atualizada com mais informações assim que estiverem disponíveis.

Fonte: Rádio Muriaé