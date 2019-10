TIROS NO LIMOEIRO

Polícia procura por autores de tentativa de homicídio ocorrida na rua Manoel Vitorino

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde de ontem na rua Manoel Vitorino, no bairro Limoeiro. A vítima, identificada por Alisson Silva, 18 anos, foi surpreendida por dois adolescentes, 16 e 17 anos respectivamente.

Segundo informado, Alisson seguia sentido praça Jones de Oliveira, quando surgiram os menores, que haviam acabado de sair do poliesportivo. Eles foram de encontro a vítima e efetuaram os disparos, sendo que quatro deles atingiram Alisson.

Tenente Lessa deu mais detalhes sobre esta ocorrência. Ele contou que por volta das 13h30 de ontem, a PM recebeu três ligações a respeito desse crime. “A primeira delas dizia que tinha ocorrido disparos de arma de fogo. Posteriormente recebemos uma ligação de uma pessoa que estaria socorrendo uma vítima e a terceira dava conta de que dois indivíduos haviam atirado em uma pessoa e que eles fugiram sentido rua Ana Pena de Faria”, especificou o oficial.

Guarnições foram até o local e viram munições deflagradas. Uma equipe da PM esteve no hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Alisson estava consciente, passou por exames clínicos e, aparentemente, não corria risco de morte. Os policiais ouviram a vítima, que alegou que aconteceu um desdobramento de desentendimento onde houve agressões mútuas. Porém, tanto ele quanto os outros envolvidos não acionaram a polícia a respeito desse fato.

Foi feito rastreamento, mas até o final dessa edição estes menores não tinham sido apreendidos. A Polícia Militar pede que quem souber de alguma informação, que avise via 190. “Nós trabalhamos muito com esse tipo de situação e as informações são averiguadas. Sempre destacando que é uma ligação anônima”, finalizou o oficial.