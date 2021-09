Tiro Esportivo: Wilson Moura é bronze no Brasileiro e Prata no Mineiro

DA REDAÇÃO – No último final de semana foi realizada a 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Mineiro de Tiro Esportivo, organizado pela Confederação Brasileira (CBTE) e Federação Mineira de Tiro Esportivo (FMGTE). As provas aconteceram, de forma simultânea, nas cidades, em todos os Estados que são homologados pela CBTE. Ao todo foram mais de 2500 inscrições nas diversas disciplinas do tiro Esportivo.

Manhuaçu é uma dessas cidades e acolheu os atletas da região leste, zona da mata e norte do Rio de Janeiro. O atleta de Caratinga Wilson Moura, que disputa a modalidade olímpica de Pistola de Ar, conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro, na Categoria C, e a prata no Campeonato Mineiro, na categoria Geral.

Com esses pódios, o atleta conquista a 3ª Posição no Ranking dos Campeonatos.

Wilson é apoiado pelo Bolsa Atleta de Caratinga e, além de representar a cidade nas competições, também coordena o Projeto TEAR – Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento, desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó.

Tanto Wilson quanto os demais atletas do Projeto se preparam agora para a 9ª Etapa, que será realizada no início de outubro, na cidade de Manhuaçu e a final do Campeonato Mineiro, que será realizado no final de Outubro, em Santa Luzia (MG).