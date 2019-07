Tiro Esportivo traz mais resultados para Caratinga

CARATINGA- Os atletas Edson Firmino Gomes, Lorena Alves Firmino e Herilberto Pereira apresentam seus resultados no Tiro Esportivo. Eles contam com o patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.

No dia 29 de junho de 2019 foi realizada a terceira etapa do Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas, no Clube Náutico Alvorada. Edson Firmino conquistou o 1° lugar com a pontuação máxima de 40 pontos (alvos) e Lorena Alves conquistou o 2° lugar com 39 pontos (alvos).

Já no dia 25 de julho de 2019, na sede da Federação Mineira de Tiro Prático, em Belo Horizonte aconteceu a quarta etapa do campeonato Mineiro de Tiro Rápido de Precisão Indoor. Edson Firmino, na categoria, Pistola Light, ficou eu 8° lugar; e Herilberto Pereira conquistou o 1° lugar na categoria Revólver Sênior e o 2° lugar na categoria Pistola Sênior.