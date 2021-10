Tiro Esportivo de Caratinga apresenta novas conquistas

DA REDAÇÃO- A Equipe Tiro Prático segue representando Caratinga nas competições, com apoio do Programa Bolsa Atleta.

No dia 16 de outubro, Edson Firmino participou da 6ª etapa do Campeonato Regional CBC Taurus, que foi realizada em Ipatinga, no Bacamarte Clube de Tiro. Ele conquistou o 2° lugar na etapa e 28° no Ranking, em meio a 63 outros atletas.

O campeonato CBC Taurus é formado pela associação de entidades de Tiro Esportivo, legalmente constituída, que visam promover competições em âmbito nacional, observando todas as normas vigentes do Exército Brasileiro. “As empresas Companhia Brasileira de Cartuchos- CBC e Taurus com o objetivo de fomentarem a prática do Tiro Esportivo apoiam o campeonato Regional CBC Taurus. Nessa 6ª etapa, o campeonato teve 4.934 inscritos e, ao final de cada etapa, os resultados de cada clube são juntos e assim se tem o ranking”, explica Edson.

Já no dia 17 de outubro, a Equipe Tiro Prático participou da 3ª etapa do Campeonato Regional de Silhuetas Metálicas do Clube Náutico Alvorada, na Lagoa Silvana. Competindo na categoria Rifle 38, Raphael Gonçalves conquistou a primeira colocação; na categoria Rifle 22 Mira Ótica, o 1° lugar foi para Edson Firmino e o 3° lugar para o atleta Kaio Cezar. Já na categoria Rifle 22 Mira Aberta, Edson também classificou-se, conquistando o 2º lugar.