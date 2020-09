Jovens alistados em 2020 têm até esta sexta-feira (4) para se apresentarem na seleção geral

CARATINGA – A Comissão de Seleção Geral do Tiro de Guerra 04-003 começou nesta última terça-feira (1°). O objetivo é selecionar 100 jovens alistados em 2020 que vão servir ao TG no ano que vem. A seleção geral possui três fases. A primeira fase consiste na apresentação à comissão.

Subtenente Wildsley Ferreira, chefe da instrução e comandante do TG, reforça que os jovens só têm até esta sexta-feira (4) para se apresentarem na seleção geral. “Eu concito todos os jovens que se alistaram até agosto e aqueles que foram designados e receberam tanto o e-mail ou que forem para a Junta de Serviço Militar da cidade. Todos vocês receberam algo informando qual a data para vir e a data é esta semana. Começou ontem e vai até sexta. Aqueles que faltaram ainda poderão vir. Então, eu concito porque só tem este período. Não adianta vir na outra semana. Oriento a todos, não faltem!”, disse o subtenente.

Segundo o comandante do TG, os jovens devem levar e apresentar os seguintes documentos na seleção geral: identidade, certificado de alistamento e comprovante de residência.

Subtenente Wildsley explica o que acontece nessa seleção geral. “Os jovens quando chegam aqui, como essa é a primeira fase da seleção geral, eles vão passar por alguns postos, dos quais serão pertinentes ao próprio Exército, de acordo com o regulamento, fazer algumas perguntas e entrevista. É passado também pela inspeção de um médico, esse médico veio de fora, é militar do Exército, vai passar por outro posto onde vão pegar todas as medições do biótipo do jovem, e, em seguida, eles vão estar numa sala de espera para uma possível entrevista ou pergunta, na qual, posteriormente, já iremos liberá-los. Tantos aqueles que poderão ser dispensados no dia ou não, tendo que retornar em janeiro de 2021”, concluiu o subtenente.