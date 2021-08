Tiro de Guerra doa uma tonelada de alimentos em comemoração ao Dia do Soldado

CARATINGA – O Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga comemorou essa semana o Dia do Soldado com uma solenidade, onde aconteceu a formatura de atiradores e aproveitou para doar uma tonelada de alimentos para algumas instituições da cidade.

“Essa data é marcada pelo dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Parabéns Atirador, parabéns, soldado! Pela tenacidade do seu caráter, pelo heroísmo da sua abnegação, pela coragem do seu juramento e pelo desapego de si mesmo. Amor a Pátria, amor a Bandeira Nacional, característica de um verdadeiro soldado do Exército Brasileiro”, disse o chefe de instrução, subtenente Wildsley.

Lar das Meninas, Secretaria de Assistência Social, Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Asilo Pastor Geraldo e o setor social da igreja Assembleia de Deus foram as instituições beneficiadas com a campanha “Ajudar Está em Nossas Mãos” que ocorreu durante esse mês de agosto.

A ação faz parte de uma campanha nacional do Exército Brasileiro. Assim como diversas brigadas, companhias e juntas militares ao redor do país, o Tiro de Guerra 04-003 também mobilizou esforços para ajudar as organizações sociais de Caratinga. “Um dos ensinos que passamos aos atiradores é serem solidários, quem saiam daqui com essa mentalidade, e diante de uma situação de pandemia, conseguimos ajudar algumas pessoas”, concluiu o chefe de instrução do TG.