Tiro de Guerra convoca para seleção final de atiradores

TG ainda orienta a respeito de prazo de alistamento para aqueles que completam 18 anos em 2022 e situação de atiradores que atuaram entre 2017 e 2021

CARATINGA- O Tiro de Guerra de Caratinga alerta aos jovens sobre situações envolvendo o serviço militar, para aqueles que já foram atiradores, entre o período de 2017 a 2021; os que estão participando da seleção para 2022 e aqueles que devem se alistar este ano.

ATUALIZAÇÃO

Conforme o subtenente Wildsley Ferreira, os jovens que foram atiradores de 2017 a 2021 devem se apresentar online. O período se encerra no dia 30 de janeiro. “Oriento que se apresentem ou não estarão em dia com o serviço militar obrigatório. Há necessidade dessa atualização, com algumas informações. Caso não tenha acesso à internet, procure a Junta de Serviço Militar, ao lado da Caixa Econômica, na Praça Cesário Alvim”.

SELEÇÃO COMPLEMENTAR

A seleção complementar é a segunda fase para os atiradores do Tiro de Guerra. Aqueles que já se apresentaram em meados de agosto/início de setembro de 2021, na seleção geral, agora estão sendo convocados para a segunda fase. “Encerrando esse processo de seleção, que vai começar na segunda-feira. Vai de segunda a quinta. Tivemos uma data agora no início de janeiro, que era para se apresentarem e foram vários faltosos. Orientamos aos jovens que fizeram 18 anos no ano passado, se alistaram, participaram da primeira seleção, receberam a data, deverão se apresentar semana que vem, às 7h. Não tem outro período”.

Wildsley destaca a documentação necessária e casos que envolvem situações ligadas à saúde. “Eles deverão trazer comprovante de residência, documentação pessoal (identidade, CPF). Se tiver algum problema de saúde, sinalizar, vamos orientar para apresentar isso para um médico que estará aqui. Apesar que já teve uma comissão com um médico aqui no ano passado, a princípio esses que vão vir estão aptos. Mas, geralmente, nesse período de agosto/setembro, até agora, poderá acontecer algo de saúde e o jovem tem ainda essa possibilidade de apresentar para um médico. E essa seleção de semana que vem, que vamos decidir quais serão os atiradores 2022, serão 100 matriculados”.

O subtenente reforça que trata-se do processo final de seleção. “Eles virão aqui e serão entrevistados. Estaremos frente a frente, levantando informações, para colocar os jovens aptos, de acordo com os requisitos do exército, a servirem as Forças Armadas. A incorporação será 1° de março e vai até dia 30 de novembro”.

Para Wildsley, trata-se de uma oportunidade única para os jovens, de servir “a Pátria Amada, servindo o nosso País”. “O Tiro de Guerra, como pertencente ao Exército Brasileiro, dá essa oportunidade a esses jovens e ajuda também a sociedade de Caratinga, imagina se não tivesse Tiro de Guerra aqui? O jovem teria que se apresentar, ir para outro lugar. Temos essa instituição na cidade, oportunidade única que o jovem tem, jamais esquecem das instruções ministradas aqui”.

No Brasil, o alistamento militar é obrigatório. Quem não comparece ao processo, enfrenta uma séria de problemas, como cita. “Fica não só em débito com o serviço militar, vai ser considerado de acordo com a lei, um criminoso. Trata-se de um crime militar. Por isso é serviço militar obrigatório. O jovem alistou ano passado, participou da seleção e no finalzinho faltar, orientamos, pois, além de ser considerado crime, não vai poder tirar passaporte. Vai fazer universidade, mas, não receberá diploma do MEC. São vários requisitos que é direito do cidadão e ele será barrado por não estar cumprindo a lei federal”.

ALISTAMENTO

Para os jovens que completarem 18 anos em 2022, até 31 de dezembro, que não se alistaram, deverão se alistar até 30 de junho. “Faça o alistamento online, preferencialmente, pela situação da pandemia. Esta é a data limite, independentemente, se fazem aniversário no início ou final o ano”.

Após a inscrição online, o candidato deve imprimir seu Certificado de Alistamento Militar para comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com número de CPF e senha criada no momento do cadastro.