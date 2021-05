Times fortes dentro e fora de campo

Quando se vê um time vencendo jogos, jogando bem e conquistando títulos, muitas vezes apenas jogadores são exaltados e ás vezes o técnico. Porém, quem é do meio esportivo, sabe que a bola não entra por acaso. Quero dizer com isso que o trabalho de planejamento, montagem de elenco, estratégia de jogo e principalmente gestão de vestiário, tem um peso muito importante, é primordial para os resultados acontecerem positivamente no campo de jogo. Portanto, além de ter um time forte esportivamente, é preciso ter outro time tão competente fora das quatro linhas. Por isso o sucesso do projeto Pablo Modas na Liga Fut7 do Vale do Aço não me surpreende. A equipe técnica comandada pelo coach Clayton Lopes, formada pelos desportistas Eli Gregório, Mariano e Isaias Alvarenga, tem se provado competentes e vitoriosos. É bom ressaltar, que pra se vencer no esporte, não basta ter talento, é preciso se relacionar bem com ás diferentes personalidades. O resultado último, uma vitória esmagadora por 16 a 0 diante dos Reds, expressou toda a superioridade do trabalho em relação a outros concorrentes. Uma vitória na última rodada, garante vaga ao Urso uma vaga na primeira divisão que irá se iniciar já no segundo semestre.

Por se falar em projetos vencedores, quando o assunto é futebol amador de campo os esforços precisam ser redobrados. Afinal, envolve muito mais pessoas e uma exigência de elenco maior. Por isso, o presidente do Santa Cruz Ronaldo Acarino, o “Cascão”, que de bobo não tem nada, tratou logo de fechar parceria com Clayton Lopes como já dito em coluna recente. Ainda não se sabe de calendário, ou possível datas para realização do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos Entretanto, Ronaldo Cascão este pensando de forma mais ousada e em largar na frente dos demais clubes da região, a ideia é manter uma base de jovens jogadores, realizando amistosos de bom nível de exigência, para quando chegar a hora da competição, ter uma base pronta que necessite apenas de alguns nomes pontuais. Adoro a ideia, embora não seja inovadora. Era isso que nossos times dos anos 60,70 e principalmente anos 80 faziam. Não por acaso, foram essas as décadas mais importantes e de melhor futebol da nossa região. Existe um ditado que diz: “Quem chega primeiro bebe água limpa”. Depois de um amistoso contra o juniores do Ipatinga, agora terá um bom confronto dia 21 deste mês contra o Entre Folhas, comando pelo conhecido jogador e professor Edgar. Que os demais times da região sigam esse bom exemplo.

Final do mineiro: Galo Favorito?

Deu a lógica na decisão em relação aos finalistas do estadual. Atlético e América irão começar neste domingo a decidir o campeão 2021. Por mais que o cruzeirense fique chateado ou bravo com a atual situação, não tem como fugir da realidade. Neste momento, Galo e Coelho são os melhores times de Minas. Não por acaso, são os representantes do estado na elite do Brasileirão. Dentro de campo, mesmo a Raposa tendo vencido o clássico contra o maior rival, perdeu os três confrontos contra o América. Portanto, deu a lógica na final. Por outro lado, não tem como fugir também que nessa decisão, o alvinegro é favorito. Tecnicamente Cuca tem opções melhores que Lisca, mas, o treinador americano tem um time mais entrosado. O jogo promete.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com