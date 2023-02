Time de vôlei estava em prédio que desabou; 17 atketas estão desaparecidos

O terremoto na Turquia e na Síria que já vitimou mais de 1500 pessoas também deixou um grande número de feridos e de desaparecidos. Segundo jornais locais na Turquia, um time inteiro de vôlei feminino estava em um prédio que desabou e as atletas seguem incomunicáveis.

14 atletas do Hatay, time de mesmo nome de uma das cidades mais devastadas pela tragédia e que joga a segunda divisão da liga turca, estavam em um prédio residencial quando o terremoto atingiu a região, segundo o site de notícias Fotomac. A notícia foi dada por um jogador de um outro clube em suas redes sociais e as últimas informações dão conta que as atletas ainda não foram resgatadas.

Seis membros de uma outra equipe de vôlei do país, dessa vez masculino, também sofreram com o desabamento em decorrência do terremoto. Segundo informações do mesmo site, três jogadores e membros da comissão técnica do Malatya foram resgatados dos escombros, enquanto outros três seguem desaparecidos. Eles estavam no Hotel Kırçuval, que não resistiu ao tremor de terra.

Fonte : O tempo