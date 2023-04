Tiktoker que criava capivara é multado pelo ibama em R$ 17 mil e deve entregar animal

O tiktoker Agenor Tupinambá, de 23 anos, que mostrava a rotina ao lado da capivara “Filó” nas redes sociais, foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil, nesta terça-feira (18). O fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis em plataformas digitais.

Agenor mora em uma fazenda em Autazes, no interior do Amazonas. Nas redes sociais, ele mostrava parte do dia a dia com todo o companheirismo que divide com “Filó” e outros animais, que também recebem os cuidados dele.

Por meio de nota publicada no Instagram, Agenor lamentou a notificação que recebeu do Ibama. Ele falou sobre a paixão que sente pelos animais e a surpresa que teve ao receber a multa pelo órgão.

“Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida”, lamentou .

O tiktoker afirmou que tem seis dias para entregar as companheiras “Filó” e a papagaio “Rosa”.

Após a repercussão das penalidades que o influencer sofreu, o órgão se pronunciou por meio de uma nota divulgada na noite desta quarta, onde apontou os motivos das sanções aplicadas.

“Por mais que algumas pessoas queiram cuidar de animais silvestres, quando os encontram na natureza, é necessário entender que eles não são animais domésticos, como cães e gatos. Capivara e bicho-preguiça são animais silvestres. Criar ou manter esses animais em casa é proibido pela legislação brasileira”, disse a nota.

Conforme o Ibama, com base no Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), Agenor foi autuado por práticas relacionadas à exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais.

Fonte: G1