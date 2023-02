Tiktoker com mais de 1,5 milhão de seguidores morre afogado em Minas

Influenciador digital Gabriel Netto, de 20 anos, perdeu a consciência após mergulhar em represa e não resistiu após ser retirado da água por amigos

O influenciador digital Gabriel Netto, que conta com 1,5 milhão de seguidores no TikTok, morreu afogado em uma represa de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite desse sábado (4/2). O falecimento do jovem de 20 anos foi confirmado pela irmã Aline Netto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz mergulhou na represa, perdeu a consciência sem motivo aparente e se afogou. Minutos depois, os amigos conseguiram retirá-lo da água, mas ele já estava inconsciente.

Ainda conforme os militares, os bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) constataram o óbito do jovem. A perícia da Polícia Civil esteve no local.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens. Aline Oliveira Netto, irmã de Gabriel, afirmou que essa “é a maior dor” que já sentiu na vida.

“Perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas, TikTok. Uma grande parte de mim se foi junto com você, eu estive com você até no seu último minuto de vida”.

Gabriel Netto fez sucesso nas redes sociais com vídeos de humor com brincadeiras em família. No TikTok, o jovem tinha mais de 1,5 milhão de seguidores e 20 milhões de curtidas nas publicações.

Fonte: Estado de Minas