Testes sorológicos para covid-19 variam entre R$ 250 e R$ 260 em Caratinga

Três laboratórios conveniados à Unimed realizam os chamados IgG/IgM. Plano de Saúde frisa indicação apenas para pacientes com solicitação médica

CARATINGA- A procura pelos testes de covid-19 tem sido intensa nos laboratórios particulares em todo o País. O DIÁRIO DE CARATINGA pesquisou junto a seis laboratórios de Caratinga, a respeito da realização de testes sorológicos. Três deles realizam os chamados Igg/IgM que, basicamente, apontam se a pessoa teve ou não contato com o vírus.

Conforme informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), estudos científicos têm demonstrado que, a partir do sétimo dia de sintomas de uma pessoa com Covid-19, é possível detectar anticorpos em testes rápidos, sendo que em grande parte dos produtos registrados na Anvisa os resultados mais robustos foram obtidos a partir do décimo dia.

A Anvisa ainda afirma que na produção das defesas do organismo, os anticorpos do tipo IgM são os primeiros a aparecer, por isso estão relacionados a infecções recentes, isto é, presentes em pacientes que podem possuir o vírus. “Pelo conhecimento que se tem sobre a Covid-19 e pelas limitações relacionadas ao desenvolvimento do teste, não é possível utilizar esta informação isoladamente como diagnóstico, sendo recomendada a confirmação por ensaio molecular, onde é possível identificar a presença ou não do vírus na amostra testada. Ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos IgM e IgG para Covid-19 permanecem no corpo. Portanto, mesmo para os anticorpos do tipo IgG que são produzidos mais tardiamente, a interpretação isolada do resultado não assegura que não haja mais infecção”, frisa.

Em Caratinga, apenas os Análise Laboratório, Laboratório Divino Espírito Santo e Laborclínica realizam os testes. Os valores variam entre R$ 250 e R$ 260 para IgG/IgM e R$ 220 e R$ 230 para apenas IgG.

Consultados ainda, o Laboratório Santa Mônica afirmou que não realiza a sorologia. Já os laboratórios Nossa Senhora Auxiliadora e Bioexame Laboratório Análise Clínica informaram que já realizaram o exame por um período que, no momento, não está mais disponível.

UNIMED

Os laboratórios são conveniados à Unimed Caratinga, que disponibiliza o exame aos seus beneficiários. Procurada pela reportagem, a empresa frisou que devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus, foi determinada pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a publicação da Resolução Normativa – RN 457, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para a infecção pelo covid-19.

“As novas incorporações buscam ampliar as possibilidades de diagnóstico da Covid-19, especialmente em pacientes graves com quadro suspeito ou confirmado, e estão alinhadas às diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde para manejo da doença e podem auxiliar no diagnóstico diferencial e no acompanhamento de situações clínicas que podem representar grande gravidade”, disse a Unimed, que destacou que o teste é realizado em pacientes com indicações clínicas através da solicitação do médico assistente.

=====

MAIS INFORMAÇÕES

-Análise Laboratório

Rua Raul Soares, 49, sala 101, centro

3322-4244

-Laboratório Divino Espírito Santo

Rua Raul Soares, 122, centro

3321-1927

-Laborclínica

Travessa Coronel Ferreira Santos, 69 – Centro

3321-9131