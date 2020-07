Testes rápidos passam a ser realizados nos postos de saúde

Nas áreas descobertas, pacientes suspeitos são atendidos na Policlínica Municipal

CARATINGA- Os testes rápidos para diagnóstico de covid-19 em Caratinga, agora são realizados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Para aqueles pacientes que não morarem em área coberta por um posto de saúde, os testes serão realizados pela Policlínica.

A secretária de Saúde Jacqueline Marli explica de que forma vão ocorrer os atendimentos. “A secretaria de saúde descentralizou a testagem rápida para os pacientes suspeitos. Todas as unidades de saúde testarão os pacientes suspeitos na sua área de abrangência. Já a policlínica, que atenderá as áreas descobertas, terá uma equipe de apoio, quando necessário, para realização da testagem. Vale ressaltar que só poderão realizar os testes aqueles pacientes notificados como casos suspeitos, a partir do décimo dia após o surgimento dos sintomas”.

Jacqueline ressalta como o paciente deve proceder, em caso de suspeitar a infecção pelo Coronavírus. “O paciente suspeito que apresentar qualquer sintoma do covid-19 imediatamente, procure atendimento médico, entre em contato com a sua unidade de saúde, com a policlínica; nos finais de semana a Upa 24 horas, para atender todos os nossos pacientes. Seja um colaborador, para que junto, possamos vencer essa pandemia”.