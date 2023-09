Testemunhas são ouvidas em primeira audiência do caso Lucélia

Feminicídio aconteceu em fevereiro, na zona rural de Santa Bárbara do Leste

CARATINGA- Na segunda-feira (4), aconteceu a primeira audiência de instrução e julgamento do caso Lucélia. O crime de feminicídio, ocorrido em fevereiro deste na zona rural de Santa Bárbara do Leste, provocou comoção na região.

Lucélia Rodrigues de Andrade Martins, 42 anos, desapareceu no dia 27 de fevereiro de 2023, no córrego dos Ferreiras. No dia 4 de março seu corpo foi encontrado em uma lavoura de café no córrego Barro Branco. Posteriormente, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de cometer o crime e apreendeu um tronco de pé de café, utilizado para matar a vítima. Os acusados foram denunciados pelos crimes de violência sexual e homicídio qualificado e estão presos.

Participaram da audiência o Ministério Público, advogados de defesa e familiares da vítima. Todas as testemunhas de acusação foram ouvidas, já algumas testemunhas da defesa serão intimadas para uma próxima audiência.

O advogado André Gustavo Magalhães, que representa um dos acusados, procurou a imprensa para fazer um balanço da audiência e da declaração de seu cliente. “Estou representando o Lucas Adriano. Foi a primeira audiência de instrução e julgamento, onde não se encerrou, foi redesignada uma audiência de continuação, pois, faltaram algumas testemunhas da defesa para serem ouvidas. Após a oitiva dessas testemunhas de defesa, serão ouvidos os dois acusados. Com relação ao meu cliente, não podemos repassar muitas informações, infelizmente, porque o processo corre sob segredo de Justiça, mas, podemos declarar, por enquanto, é que o meu cliente se declara inocente de qualquer imputação criminal em desfavor para ele. Ele não nega o fato de ter estado com a vítima, mas, com relação aos fatos tidos como criminosos, absolutamente, inocente. A princípio, estamos aguardando o desenrolar desse processo, meu cliente está contribuindo com o senso de responsabilidade de Justiça e está segundo, obviamente, a versão dele, contribuindo com a verdade real dos fatos”.

O advogado André Gustavo também apontou questionamentos em relação à investigação do caso. “Não está totalmente fechado, segundo nossa visão. Até porque, para nossa surpresa, nem mesmo o relatório policial e denúncia do Ministério Público são certeiras, no sentido de que ambos têm várias dúvidas com relação aos fatos. O relatório final, a conclusão do inquérito policial, não denunciou o meu cliente pelo crime de homicídio, porém, o promotor não tem que se ater 100% a esses fatos. Mas, o promotor o denunciou pelo crime de homicídio. O relatório do inquérito policial não denunciou o corréu pelo crime 217-A, parágrafo 1°, crime de estupro. Mas, o promotor também o denunciou por isso. Então, está tendo uma divergência muito grande, até mesmo no relatório de conclusão do inquérito policial com a denúncia do Ministério Público, demonstrando assim que tem muitas incógnitas nesse caso”.

A reportagem procurou a família de Lucélia para falar sobre a audiência e o andamento do processo, porém, o esposo da vítima preferiu não falar sobre o assunto.