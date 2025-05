Terreno é cedido para novo campus do IF em Caratinga

CARATINGA- A implantação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) em Caratinga acaba de dar um passo decisivo. Foi oficializada a cessão gratuita de parte do terreno ao lado do Parque de Exposições para a instalação da unidade educacional. A área, de 28.800,16 metros quadrados, está localizada na Rodovia Rio-Bahia, e pertence à União.

O extrato do contrato de cessão foi publicado oficialmente e estabelece que o terreno, avaliado em R$ 8,4 milhões, será utilizado exclusivamente para a construção e funcionamento do novo campus do IF Sudeste MG em Caratinga. A vigência do contrato é de 20 anos, fundamentada no artigo 79, §3º do Decreto-Lei nº 9.760/1946.

São mais de 40 cursos técnicos integrados e subsequentes, 30 superiores, além de pós-graduações e cursos de formação inicial e continuada.

A cessão está fundamentada no artigo 79, §3º do Decreto-Lei nº 9.760/1946, que regulamenta a concessão de bens imóveis da União. O local escolhido, com acesso privilegiado pela Rodovia Rio-Bahia (BR-116), se destaca pela localização estratégica, facilitando o deslocamento de estudantes de toda a microrregião.

Com a cessão oficializada, o Instituto poderá agora avançar com os trâmites para elaboração do projeto arquitetônico, obras e definição da estrutura acadêmica e administrativa do campus.