Termina nesse domingo (1º), prazo para inscrições do concurso da Polícia Militar

DA REDAÇÃO- Termina nesse domingo (1º), o prazo para inscrições no concurso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2025. O concurso consiste em três fases: prova de conhecimentos, avaliações psicológicas e exames de saúde e avaliação física militar (AFM). As vagas serão preenchidas mediante aprovação em todo o processo seletivo previsto no edital do concurso.

As inscrições para o concurso podem ser feitas somente pela internet, com taxa de R$ 101. São 3.102 vagas para ampla concorrência, não havendo divisão por sexo. O curso tem previsão de duração de nove meses, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva às atividades escolares, incluindo extraclasse.

Os requisitos para ingressar no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais são: ser brasileiro; ter nível superior de escolaridade; estar quite com as obrigações eleitorais e militares; ter entre 18 e 30 anos de idade; ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), válida, no mínimo na categoria “B”; possuir idoneidade moral; ter altura mínima de 1,60m; ter sanidade física e mental; ter aptidão física; ser aprovado em avaliação psicológica e não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

O salário inicial para quem se formar no curso de soldado da PM de Minas é de R$ 5.332,61.