Termina a primeira fase da Super Copa Caratinga Fut6/Fut7

CARATINGA- A quinta e última rodada da fase de classificação da Super Copa Caratinga Fut6/Fut7 se encerrou na última sexta-feira (3).

Até o momento, a competição teve 50 partidas realizadas, onde foram contabilizados 427 gols marcados e 139 cartões amarelos foram aplicados. Já o número de cartões vermelhos chega a 23. O atleta Matheus Figueiredo (Paulinho F.C.) é o artilheiro da competição até aqui com 11 gols marcados.

A fase mata-mata começa nesta terça-feira (7) com a partida entre Ganso diante do time Os Galáticos. O jogo acontece a partir das 19h30, na arena Dário Grossi. Logo depois, às 21h10, Apec enfrenta o Niterói no Centro Esportivo Medalha de Ouro.

