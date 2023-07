Terceiro suspeito de homicídio em Pocrane é preso

POCRANE – Militares da Polícia Militar Rodoviária e do Tático Móvel conseguiram prender o terceiro indivíduo suspeito de cometer um homicídio em Pocrane no último sábado (22).

Após o homicídio, os autores evadiram, trocaram tiros com os militares da Polícia Militar Rodoviária durante a fuga, bateram o carro e correram para uma área de mata, onde dois haviam sido presos e as armas de fogo e outros materiais apreendidos.

Os militares continuaram procurando pelo terceiro autor e através de um rastreamento rápido realizado de forma estratégica, ele foi detido na noite deste domingo (23), no distrito de Conceição do Capim, zona rural de Aimorés. O suspeito foi encaminhado para a delegacia em Conselheiro Pena.