Teófilo-otonense some no mar de Vitória, nesse domingo; Bombeiros fazem buscas e família está desesperada

O teófilo-otonense Wellington Fernandes Carvalho, de 23 anos, desapareceu na praia de Jacareípe, nesse domingo, quando ele e familiares estavam tomando banho na praia da região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo.

Segundo o perfil da Revista Jacareípe publicou no Instagram, o fato aconteceu na “Praia da Enseada de Jacareípe, próximo à Capuba na Grande Jacareípe na tarde deste domingo (6) por volta das 15h50”, @revistajacaraipe .

Ainda de acordo com a publicação, uma comerciante local presenciou o afogamento, e que guarda-vidas fizeram buscas imediatamente nas redondezas, mas sem sucesso.

“Algumas pessoas aparentando ser familiares estão desesperadas na beira da praia”, informou o noticioso local.

O @jornaldiarioteo conversou com alguns familiares e amigos de Wellington em Teófilo Otoni. Segundo consta ele ainda não foi encontrado. Os bombeiros da cidade de Serra (onde está Jacareípe), na região metropolitana de Vitória, estão fazendo buscas no mar de Jacareípe, considerado muito forte, com marés movimentadas e perigosas, em busca de localizar Fernandes.

“A família já está pensando em organizar uma vaquinha para trazer o corpo. Só estamos esperando encontrar”, disse um familiar.

Testemunhas informaram ao resgate que Wellington teria tentado salvar uma menina que estava se afogando, a tirou da água, mas acabou sendo tragado para o fundo do mar. Porém, apesar dos relatos de alguns banhistas que estavam na praia, esta versão não foi dita oficialmente pelos Bombeiros ou familiares.

Wellington Fernandes residia em Teó no bairro Taquara. Ele havia ido recentemente para Vitória com algumas amigas da cidade capixaba e familiares.