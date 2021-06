Tentativa de latrocínio em Piedade de Caratinga

Vítima foi alvejada por dois disparos

PIEDADE DE CARATINGA– Uma tentativa de latrocínio foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (14) na zona rural de Piedade de Caratinga. Onário Barbosa da Silva, 41 anos, ficou gravemente ferido. De acordo com informações, a vítima seria comerciante.

Tenente Danilo explicou que a Polícia Militar foi acionada após uma vítima dar entrada na Casa de Saúde lesionada por disparos feitos por arma de fogo. A PM fez contato com a unidade de saúde e com esposa da vítima. “Ela (esposa) nos relatou que saiu da área urbana de Piedade de Caratinga com destino a um sítio do casal, na zona rural. Na altura do córrego do Jacu, passou por eles um indivíduo numa motocicleta ‘alta’; mais à frente este indivíduo bloqueou a passagem da estrada, colocando a moto ao chão, fazendo com que essa testemunha e a vítima tivesse que parar o veículo”, contou o oficial.

Ainda conforme o relato da testemunha prestado à PM, no momento em que pararam o veículo, esse indivíduo saiu das proximidades da motocicleta, foi em direção a janela do passageiro, anunciou o assalto e ordenou que a vítima saísse do veículo. “No momento em que a vítima saiu do veículo, não se sabe se houve uma discussão ou se entraram em vias de fato, mas o que aconteceu é que a vítima foi alvejada, a princípio, por dois disparos de arma de fogo”.

O oficial relatou que foram passadas características do autor e a PM estava fazendo diligências. “A informação que temos é que o autor estava em uma moto branca, com quadro verde. Uma moto mais alta, estilo cross”, disse o oficial.

A PM fez diversos levantamentos e o trabalho se estendia a verificar imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor. Tenente Danilo também pediu à população, que caso saiba de alguma informação, que denuncie via 181 ou 190.

Informações preliminares apontam que o autor não levou nenhuma quantia em dinheiro.

Outra informação é que a vítima foi socorrida em estado grave, pois os disparos acertaram o tórax e a cabeça. Devido a seu quadro clínico, seria transferida para outra unidade de saúde.

Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido, assim como o estado clínico da vítima ainda era considerado grave.