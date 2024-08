Tentativa de latrocínio em Caratinga

No final da noite dessa segunda-feira (5), por volta das 23h30, aconteceu uma tentativa de latrocínio na rua Dona Julica, próximo ao Bar Beira Rio, no centro.

Dois homens vestidos de preto, usando capuz tentaram render um motociclista de 27 anos que reagiu ao assalto, não deixando que levassem sua moto.

Como não foi possível roubar a moto, um dos autores, de posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo que atingiu o jovem, que correu para dentro do bar, pediu ajuda, sendo encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora onde ficou sob cuidados médicos, não sendo informado a gravidade da lesão.

Os autores fugiram sem levar nenhum pertence da vítima. Perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe .

Qualquer informação que possa identificar os autores, podem ser repassadas para a Polícia Militar através do 190 ou para o Disque denúncia 181 ou para a Polícia civil no número 197.