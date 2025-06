Tentativa de homicídio no Centro de Mutum

Homem é ferido por arma branca; coautora é detida, autor continua foragido

MUTUM — A Polícia Militar registrou na tarde desta quinta-feira (19) uma tentativa de homicídio na Praça Dr. Bião, no Centro de Mutum. A vítima, um homem de 52 anos, foi atingida por golpes de arma branca e socorrida para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Segundo apurado, o crime teve como motivação um desentendimento envolvendo o homem ferido e uma jovem de 20 anos, irmã do autor do ataque, de 27 anos, que está foragido. O conflito teria começado quando a vítima tentou usar o banheiro do estabelecimento onde a jovem trabalha, mas foi impedida. Insatisfeito, ele filmou o local e anunciou a intenção de processar a loja.

Ao tomar conhecimento do episódio, o irmão da jovem deslocou-se até Mutum. Com ajuda da irmã, localizou a vítima e desferiu os golpes pelas costas, fugindo logo depois em uma motocicleta. A coautora, que auxiliou na localização da vítima, foi encontrada e conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

Diligências continuam em andamento para capturar o autor do crime. A Polícia Militar solicita que a população colabore com informações, que podem ser feitas pelo telefone de emergência 190 ou pelo disque denúncia 181.