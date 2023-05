Tentativa de homicídio no bairro Nossa Senhora Aparecida

Na manhã dessa quarta-feira(17), uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar na rua José Carlos Pereira, conhecida como a “Rua do Sal”, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Testemunhas informaram que uma pessoa teria sido atingida e levada para o hospital.

Policiais militares estão apurando caso para saber o que de fato aconteceu e em breve devem se pronunciar trazendo as informações completas.