Tentativa de homicídio no bairro Aparecida

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (1) na Professora Mariana Azevedo Leitão, no bairro Aparecida. O crime aconteceu nas imediações da rua Sebastiana Maria de Jesus, onde um rapaz foi assassinado no mês passado.

A Polícia Militar foi informada de uma tentativa de homicídio na manhã dessa sexta-feira (1) pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Havia dado entrada na unidade de saúde um jovem com um ferimento causado por disparo de arma de fogo no abdômen e outro em uma das pernas.

A vítima foi surpreendida por ocupantes de um veículo de cor preta, que efetuaram disparos contra ela e depois fugiram em alta velocidade.

De acordo com informações preliminares, o jovem estava na rua, quando o carro se aproximou e um dos ocupantes disparou várias vezes. Moradores da região assustados com o barulho dos tiros, acionaram a polícia e prestaram socorro à vítima, que foi levada por terceiros ao hospital.

Um veículo Fiat Uno que estava estacionado foi atingido na porta e por baixo, onde vazou óleo. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e recolheu um projétil de arma de fogo.

Até o fechamento dessa edição, a Polícia Militar estava em buscas da motivação do crime e da identificação dos autores.

OUTRO CRIME

Na última sexta-feira (25/10) o jovem Alax Gregório, 19 anos foi executado na rua Sebastiana Maria de Jesus, também no bairro Aparecida, bem próximo a tentativa de homicídio de ontem (1).

De acordo com o tenente Lessa, a Polícia Militar recebeu uma ligação, através do 190, informando que um indivíduo havia sido baleado e estaria pela rua pedindo socorro. Os militares foram para o local e receberam a informação que havia uma segunda vítima, essa fatal, que estaria dentro de um imóvel.

“Inicialmente teria chegado uma motocicleta Bros de cor vermelha com detalhes pretos, com dois ocupantes. O garupa desceu e já começou a efetuar os disparos. A primeira vítima de 20 anos foi atingida primeiro, e posteriormente a segunda de 19 anos, que foi a vítima fatal, foi atingida. Ela estava sentada próximo à escada da própria casa e começou deslocar sentido ao interior, e o autor foi perseguindo-a e realizou a execução já dentro do imóvel”, explicou o tenente Lessa.

A vítima de 20 anos foi socorrida por terceiros ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A perícia da Polícia Civil recolheu 20 cápsulas de arma de fogo e constatou que no corpo de Alax havia aproximadamente 16 perfurações.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima fatal tinha uma extensa ficha criminal com passagens por homicídios, tráfico de drogas, entre outras. A PM está trabalhando para prender os autores e descobrir a motivação do crime, que pode estar ligada aos homicídios cometidos por Alax.