TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM SANTA LUZIA

Dois homens, que estavam em uma moto, foram baleados

CARATINGA – Dois homens foram baleados na tarde desse último domingo (7) na Rua Maria Antônia, em Santa Luzia, distrito de Caratinga. As vítimas têm 22 e 27 anos.

Após receber uma chamada no Centro de Operações da Polícia Militar relatando disparo de arma de fogo equipes foram deslocadas até o local.

Durante o atendimento, as vítimas do sexo masculino deram entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, apresentando ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Em conversa com as vítimas, estas relataram que enquanto deslocavam-se de motocicleta, foram atingidas por disparos efetuados por indivíduos que estavam em um veículo Gol de cor branca.

A vítima de 27 anos sofreu dois disparos na região abdominal e um de raspão no rosto. A vítima de 22 anos sofreu um disparo na perna e outro na mão. As vítimas não correm risco de morte e encontram-se internadas.

Equipes seguem em diligências para apurar mais informações sobre autoria e motivação do crime. Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido.