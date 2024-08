Tentativa de homicídio em Santa Bárbara do Leste

O crime ocorreu na manhã dessa quarta-feira (7) na rua Eupides Antônio Alves, em Santa Bárbara do Leste.

A vítima de 32 anos estava em via pública, momento em que um veículo Fiat Argo, de cor vermelha se aproximou, onde dois ocupantes do veículo desceram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela.

Os disparos não acertaram a vítima, devido ela ter saído correndo e se abrigado no interior da casa de um vizinho.

Após os fatos os autores evadiram do local tomando rumo ignorado.

Equipes estão em diligências na tentativa de localizar os autores, bem como descobrir a motivação do crime.