Tentativa de homicídio em Piedade de Caratinga

Após atirar, autor ainda passou com o carro sobre as pernas da vítima

PIEDADE DE CARATINGA– Na noite dessa quarta-feira (30/7), por volta das 20h, uma tentativa de homicídio foi registrada em Piedade de Caratinga. O crime aconteceu na rua João Sabino de Souza, centro.

Os militares de Piedade de Caratinga tomaram conhecimento sobre uma ocorrência com disparo de arma de fogo. Imediatamente equipes foram para o local, onde após levantamento de informações, apuraram que uma vítima de 27 anos, que teria sido alvejada por disparos de arma de fogo já havia sido socorrida por terceiros para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga.

Durante as apurações com testemunhas do ocorrido, os militares tomaram conhecimento de que a vítima e o autor, de 53 anos estavam fazendo ingestão de bebida alcoólica em um bar naquela localidade.

Houve uma discussão entre os dois, por motivos desconhecidos, e as partes se retiraram do local. No momento em que o autor retirava alguns objetos do interior do seu veículo, a vítima arremessou uma pedra em direção ao autor. Autor entrou em casa, apossou-se de uma arma e saiu em direção à vítima, vindo a encontrá-la nas proximidades de uma esquina, onde que segundo informações, ainda dentro do carro o autor efetuou disparos em direção à vítima, que foi alvejada na região do peito e caiu ao solo.

Autor ao notar a vítima caída, ainda passou com o veículo que ele conduzia sobre os membros inferiores da vítima.

Após o fato o autor evadiu no veículo tomando rumo ignorado. Autor e vítima tem passagem pelo crime de ameaça.

Até o final dessa edição, o autor não tinha sido localizado. Sobre a vítima, ela continuava internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.