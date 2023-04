Tentativa de homicídio em lava-jato

Um jovem foi alvejado, mas levantamentos da Polícia indicam que alvo seria outra pessoa que se encontrava no local

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (4) em um lava-jato situado às margens da BR-116, na subida para o bairro Rodoviário, em Caratinga. O local fica nas proximidades da delegacia de Polícia Civil. Os levantamentos feitos pela polícia indicam que o alvo da ação criminosa seria um cliente que se encontrava no estabelecimento, mas outra pessoa que foi atingida.

Tenente Arthuzo falou sobre essa tentativa de homicídio. Ele disse que estava na delegacia de Polícia Civil, onde registrava uma ocorrência, quando chegou a vítima que estava baleada e que projétil teria a atingido, aparentemente, de raspão, perto da costela. “Segundo ele (a vítima), trabalha no lava-jato e estava junto do proprietário, além de um cliente, quando chegaram dois indivíduos em uma moto de porte maior, que parece uma Twister, cor vermelha. Eles chegaram e sem dizer uma palavra, efetuaram os disparos, vindo a balear uma dessas pessoas”.

Conforme o oficial, foram feitas entrevistas com as vítimas e há possibilidade de que o ‘alvo’ seria o cliente que se encontrava no lava-rápido. “Ele foi conduzido para delegacia e se nega a dizer informações, não quer falar sobre o ocorrido”.

Sobre a motivação, tenente Arthuzo disse que há algumas hipóteses. “Temos a informação que ele teria envolvimento com crime e que possa ser alguma dívida com esses indivíduos”.

A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e fez os trabalhos de praxe. Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.